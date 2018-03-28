أجواء مغبرة مصحوبة بزخات من الأمطار

يكون الطقس اليوم الأربعاء خماسينياً غائماً ومغبراً بوجه عام، بحيث تزداد نسبة الغبار بشكل واضح خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء . كما وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة.

,وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة،مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلتاها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً دافئاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا