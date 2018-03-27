تخلّص من رائحة البصل والثوم بهذه الطرق الطبيعية

لا تقتصر فوائد البصل والثوم على النكهة المميزة للطعام، فكلاهما غني بمضادات الالتهابات والمضادات الحيوية النباتية، كما أنهما مفيدان لصحة القلب والشرايين وخاصة الثوم.

لكن قد يتحاشى البعض أكل البصل والثوم بسبب تغير رائحة الفم. إليك بعض الطرق الطبيعية الصحية للتخلص من هذه الرائحة والاستفادة من البصل والثوم:

* تناول حبة أو اثنتين من الفواكه والخضروات الطازجة.

* امضغ بعض بذور الشُمّر المجففة أو أية أعشاب أخرى كالنعناع أو القرنفل.

* اشرب كوباً من الشاي الأخضر بعد الوجبة.

* تناول عصير ليمون (حامض).

* اشرب الماء المنكّه بالفواكه كالليمون (الحامض) أو الفراولة أو الخيار.

* تناول كوب حليب في نهاية الوجبة.