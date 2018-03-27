ضابط "اسرائيلي": كادت أن تقع اليوم حرب مع غزة و لكن؟

ذكر موقع مفزاك الاخباري العبري بأن الثلاثة شبان الذين تسللوا من رفح لـ "إسرائيل" وصولا للقاعدة العسكرية "تساليم"، تعرضوا لتعذيب شديد خلال التحقيق معهم من قبل ضباط الشاباك، واعترفوا بانهم تسللوا لتنفيذ عملية يتم خلالها قتل جنود "اسرائيليين".

وعلى ضوء اعترافاتهم قال ضابط كبير في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال: " كان من الممكن ان نجد انفسنا في حرب مع قطاع غزة لو نفذ الشبان الثلاثة غايتهم، فقد انتهى الامر وقت اعتقالهم دون ان يحدث شيء".

و لفت الى أن قيادة الجيش ستدرس الحدث وتستخلص منه العبر.

وعلة ضوء نجاح عملية التسلل اليوم اكدت قيادة جيش الاحتلال على تعليماتها المشددة للواء الجيش الجنوبي المسؤول عن حماية الحدود مع قطاع غزة.

والجدير ذكره فقد نجح الشبان الثلاثة بالتسلل من شرقي رفح ليلا، ولكن تم رصد اثارهم فقط الساعة التاسعة صباحا، وبعد عملية بحث موسعة تم اعتقالهم الساعة العاشرة والنصف صباحا قرب "كيبوتس تساليم" الذي يبعد فقط 200 متر عن القاعدة العسكرية "الكبري تساليم" وكانوا مسلحين بقنابل يدوية وسكاكين، وفقاً لمصادر الاحتلال.