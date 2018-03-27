أيزنكوت: الأوضاع في الحلبة الفلسطينية قابلة للانفجار

حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال غادي أيزنكوت، من "انفجار" الوضع في الأراضي الفلسطينية".

وقال أيزينكوت، في تصريح له "إن الأوضاع في الحلبة الفلسطينية قابلة للانفجار، وهذا الأمر يلزمنا بالحفاظ على أهبة الاستعداد بشكل متواصل".

ولم يشر أيزنكوت في تصريحاته إلى الأسباب التي دعته إلى هذا التقييم، لكن وسائل إعلام عبرية، نشرت في الأشهر الأخيرة العديد من التقييمات بأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة قد يقود إلى تصعيد عسكري.

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع إجراء "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مناورات "الصمود والتحدي" العسكرية قرب حدود القطاع مع "إسرائيل" مستخدمة صواريخ وأعيرة نارية حية، إضافة لاستعدادات فلسطينية لمسيرات الزحف نحو الحدود يوم الجمعة القادم في يوم الأرض، الذي يصادف يوم 30 مارس.

وأضاف: "ينبغي العمل بصرامة وقوة حيال التهديدات المتطورة في الحلبة الاستراتيجية المتغيرة، وإثبات تفوقنا الواضح بهدف الدفاع عن الدولة وحسم المعركة أمام العدو"، حسب تعبيره.