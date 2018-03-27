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الاحتلال: البناء الاستطياني مر بمرحلة لم يسبق لها مثيل في 2017

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:41 - 27 مارس 2018
استيطان استيطان
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قال وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان خلال وضع حجر الزاوية لبناء بؤرة استيطانية  لبناء مستوطنة "نتيف هأفوت"  في منقطة "غوش عتصيون" قرب بيت لحم: " آمل ان نواصل البناء الاستيطاني  فلا توجد حكومة افضل من الحكومة الحالية لبناء المستوطنات|.

و أضاف ليبرمان: "خلال العام ونصف الماضية مر البناء الاستيطاني بمرحلة لم يسبق لها مثيل، ففي عام 2017  صادقنا على بناء 11500 وحدة سكنية استيطانية، جزء منها تم بناؤه مباشرة، ووحدات اخرى  في اطار التخطيط الهندسي".

و قال: " في اول جلسة للحكومة في العام الحالي 2018 صادقنا على بناء  2700 وحدة استيطانية وسنواصل ذلك البناء".

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