الاحتلال: تسلل الثلاثة فلسطينيين عمل خطير للغاية

أشار التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تسلل الثلاثة فلسطينيين عبر السياج الحدودي إلى أن الحادث بالغ الخطورة.

ووفقا للناطق باسم جيش الاحتلال رونين منليس، فالثلاثة ينتمون لعائلة واحدة من رفح اجتازوا الحدود (9 صباحاً)، مشيراً إلى أنه بعد عملية بحث واسعة تم اعتقالهم الساعة (10:30) على بعد 200 متر من قاعدة "تسهالم" العسكرية وعلى بعد أكثر من 20 كيلو من السياج الفاصل.

وأضاف منليس حسب ما نشره موقع مفزاك العبري: "نحن حتى الأن لا نعلم المنظمة التي أرسلتهم لداخل (إسرائيل)، لافتاً أن المتسللين كان بمقدورهم تنفيذ عملية قبل وصولهم لقاعدة "تسهاليم"، وسيتواصل التحقيق معهم".

وفي سياق متصل، قال: "إن الجيش لن يسمح بأي حال من الأحوال تدفق جماهيري واسع للسياج الفاصل مع قطاع غزة".