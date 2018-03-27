نصب "خيام العودة" على حدود قطاع غزة استعداداً للمسيرة الكبرى

نصبت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار مساء اليوم الثلاثاء، خيام العودة في نقاط محددة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن الاستعدادات للمسيرة الكبرى التي ستنطلق يوم الجمعة القادمة.

وقال عضو اللجنة الإعلامية في الهيئة هاني الثوابتة: "بدأنا بالتجهيزات اللوجستية والفنية لمسيرة العودة الكبرى في كافة محافظات قطاع غزة بنصب خيام العودة في 5 تجمعات رئيسية من الشمال حتى الجنوب".

وأكد الثوابتة، أن فكرة الخيام جاءت للتأكيد على حقنا في العودة وعدم قبول شعبنا الفلسطيني نهائياً بحل غير العودة للأراضي المحتلة، مبيناً أن المسيرة الكبرى ستوحد الطاقات والفصائل تحت علم واحد.

وأشار إلى وجود تفاعل كبير وايجابي من قبل المواطنين لمساعدتهم في التجهيزات للمسيرة الكبرى، قائلاً: "شعبنا يغلب عليه الحماس ومعروف بحيويته ودفاعه عن قضيته الوطنية".

يُشار إلى أن مسيرة العودة الكبرى ستنطلق يوم الجمعة القادمة (30/3) في كافة محافظات الوطن والشتات للتأكيد على حق العودة للأراضي المحتلة.

من جهته قال ا. خالد البطش منسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي "إن مسيرة العودة أسلوب نضالي مستدام ومتراكم، وليست فعاليةً موسميةً أو حدثًا ليوم واحد فقط، وستستمر حتى تحقيق العودة الفعلية للاجئين الفلسطينيين".

وأوضح البطش في تصريحات لـ "قدس برس" أن المسيرة "ستكون مسيرة وطنية متجاوزة للاختلافات السياسية، يلتقي فيها الفلسطينيون بمختلف مكوناتهم على القضية الجامعة المتمثلة في عودة اللاجئين، وهي مسيرة شعبية وطنية تتصدرها العائلات".

وبيّن القيادي البطش أن "عدم إنجاز حق العودة مبرر لمواصلة المسيرة مهما بلغ مداها الزمني، ولا علاقة لها بأي صفقات أو عروض سياسية من أي جهة كانت".

































