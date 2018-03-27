رابطة علماء فلسطين تدعو للمشاركة الفاعلة في مسيرات العودة

أكد د. صابر أحمد عميد كلية الصحابة الجامعية وعضو علماء فلسطين أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي هجروا منها حق شرعي، وحق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يجوز التنازل عنه أو المساس به.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، رجالًا ونساءً شيوخًا وأطفالًا، إلى المشاركة الفاعلة بمسيرات العودة وكسر الحصار، مؤكداً أن المشاركة في المسيرة واجب شرعي ووطني وإنساني، ونوه أن المسيرة ستكون سلمية شعبية لا التحام فيها مع العدو ولا مواجهة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعنوان: (موقف علماء فلسطين من مسيرة العودة وكسر الحصار)، نظمه علماء فلسطين من أمام مسجد الكتيبة بمدينة غزة اليوم الثلاثاء 27/3/2018 م.

وقال د. صابر أحمد في كلمته بالإنابة عن علماء فلسطين " إن ملايين اللاجئين في العالم عادوا إلى أوطانهم باستثناء الفلسطينيين، لذلك ندعو الأمة العربية والإسلامية بكل مكوناتها، وأحرار العالم ومؤسساته الحقوقية، إلى دعم مسيرة العودة، لتحقيق العودة إلى أرضنا التي هُجّرنا منها عنو ".

وطالب العلماء والدعاة والخطباء إلى تقدم جموع المشاركين في المسيرات، لأنهم يمثلون القدوة في المسير، ورجال المرحلة.

وفي نهاية البيان ثمن جهود الجهة المسؤولة عن مسيرة العودة وكسر الحصار، المتمثلة بالهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.