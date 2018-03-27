داخلية غزة تنفي اعتقال أي كوادر لحركة فتح بالقطاع

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، اليوم الثلاثاء، أي اعتقالات في كوادر حركة فتح في قطاع غزة.

وقال البزم، في تصريح صحفي: نستغرب من البيان الصادر عن حركة فتح بوجود اعتقالات بحق كوادرها في قطاع غزة، ونؤكد بأنه لا صحة لما جاء فيه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، كوادر حركة فتح يمارسون أنشطتهم الحياتية والتنظيمية بشكل اعتيادي، مشيراً الى أن هذا البيان هو تزويرٌ للواقع وتسميمٌ للأجواء.

وكانت حركة فتح زعمت في وقت سابق اليوم، أن وزارة الداخلية بغزة شنت حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق أبنائها في قطاع غزة.