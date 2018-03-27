نشرة هامة حول التعامل عند "استنشاق الغاز المسيل للدموع"

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، نشرة توعوية حول كيفية مقاومة تأثير الغاز المسيل للدموع خلال المشاركة في مسيرة العودة الكبرى الجمعة المقبلة.

وأوضحت دائرة التثقيف الصحي، في الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة، في نشرتها التوعوية، أن قنابل الغاز مادة حرارية لذلك يجب غسل الوجه بالماء مباشرة و الامتناع عن حك الأعين أو لمس الوجه.

وحثت على جملة من الخطوات:

????وضع كمية كافية من " خل الطعام " على الكمامات الواقية .. أو قطعة قماش ووضعها على الأنف فهذا يقلل من تأثير الغاز على التنفس

????إذا لم يتوافر الخل يمكن استخدام " البصل " للحد من تأثير رائحة الغاز ومواجهة صعوبة التنفس

ولعلاج حالات التعرض للغاز المسيل للدموع

أولاً: يجب عدم الارتباك أو الخوف أو القلق، حيث أن أضرار القنابل المسيلة للدموع وقتية ولا تدوم والقلق والاضطراب يعمل على فتح مسام الجلد، مما يسمح للمزيد من المواد الكيماوية لدخول الجسم.

ثانياً: إبعاد المصاب عن المنطقة الملوثة بالغاز، مع مراعاة عدم دلك العين أو الأماكن المصابة لعدم إعادة التلوث إلى العين ، كما يراعى ترك العينين مفتوحتين في الهواء ولا تغلق عينيك وأفرد يديك أيضًا حتى يطير أثار الغازات مع الهواء ولا تتعلق بجلدك.

ثالثاً : عند استنشاق الغاز عن طريق الفم أو الأنف لابد من المبالغة في البصق وحاول قدر الإمكان أن لا تبلع هذه المواد واطردها عن طريق البصق من الفم والأنف

رابعاً: لا تقف مع اتجاه الريح المحمل بالغازات، ولا تدخل أماكن مغلقة، وعندما تتعد عن مكان الدخان تنفس ببطء وبعمق.

خامساً: غسل الوجه والجلد عامة بماء بارد وابعد تمام عن الماء الساخن لأن الماء الساخن يعمل على تفتيح المسام وتسرب المواد الكيماوية للجسم.

سادساً: أكثر مكان يتعلق به الغاز هو الشعر لذلك لا تجعل المواد المسيلة تنتقل الى عينيك عن طريق الاستحمام أو غسل الرأس إغسل رأسك بطريقة لا تجعل الماء ينزل على وجهك أو عينك .

سابعاً: عدم استعمال العدسات اللاصقة إطلاقا وإذا كنت ترتدي عدسات لاصقة وقت وجود الغاز فأعمل على خلعها، ولكن بشرط أن تكون يدك نظيفة تمام من أى أثار للغاز

ثامناً: يفضل استبدال الملابس الملوثة في اقرب فرصة لأن الغاز يلتصق بالملابس.

تاسعاً: من الأفضل استخدام محلول معالجة الجفاف الخاص بالأطفال ووضعه على لتر من الماء والمضمضة به ويمكن غسل العين به، ولكن يكون الغسيل من الداخل الى الخارج وليس العكس بمعنى ان تجعل مياه المحلول تدخل العين أولا وتطرد على الخد بعد ذلك ستؤلم في البداية ولكنها تطهر سريعا جدًا عند غسل العينين بماء المحلول يمكن استخدام قطرة topiramate.