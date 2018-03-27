الدراجات الهوائية: رسالة من شوارع غزة لمسيرة العودة الكبرى

أبى المواطن الغزي هيثم أبو العطا إلا أن يشارك بطريقته الخاصة في الاستعداد لمسيرة العودة الكبرى، مستخدماً دراجته الهوائية، ليثبت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين باقية ولن تتغير، ولا يمكن التنازل عنها.

ورغم مواطنته، شارك أبو العطا في مسيرة للدراجات الهوائية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، وانطلقت من أرض السرايا بمدينة غزة، وجابت شوارعها، تأكيدًا على حق العودة للاجئين.

وتأتي هذه المسيرة، ضمن الاستعداد لمسيرة العودة وكسر الحصار، إحياءً ليوم الأرض الذي يوافق الثلاثين من أذار الجاري وبالتزامن مع قرب مسيرة العودة الكبرى التي تنطلق الجمعة المقبل.

وقال أبو العطا لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": نحن نشارك في المسيرة الميدانية من جميع أطياف الشعب الفلسطيني، وهذه من مقدمات مسيرة العودة وهي من ضمن الفعاليات التحشيدية التي تشجع المواطنين على المشاركة في المسيرة الكبرى".

وأضاف: "شاركت اليوم مع اللاجئين لأن حقهم يعني حقي وكل أبناء فلسطين، ويوم الأرض لكل الفلسطينيين، ومعركة التحرير نخوضها جمعياً لا فرق بين لاجئ ومواطن."

وأكد أبو العطا، أن الهدف من هذه المسيرة تحشيد اللاجئين والمواطنين الذين هاجروا من أراضيهم قائلًا: "سنشارك في المسيرة والمواجهة على الحدود مع الاحتلال، لنوصل رسالة له بأنه لن يهنأ في أرضنا مهما طال الزمن".

من جانبه، قال عضو لجنة العمل الجماهيري للفعاليات الوطنية لمسيرة العودة مروان أبو نصر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاركتنا في المسيرة هي إيصال رسالة للمجتمع الدولي وللعدو الصهيوني بأن شعبنا بكل شرائها متمسك بحق العودة ولا بديل عن حق العودة، وهو حق مقدس ويجب العودة السريعة الى أراضينا التي هجرنا منها.

وأشار إلى أن تقييم هذه المسيرة عالي جداً، قائلاً: "ما نراه هو أن مجتمعنا متشوق للعودة وإلى أرضه التي هاجر منها قصراً ونحن مطمئنين بأن حتمية العودة قادمة لا محالة".

وأضاف: "نحن جاهزون لكل السيناريوهات التي ممكن أن تحدث هناك لكن نطمئن شعبنا بأن هذا المسير هو مسير سلمى لم نستخدم فيه العنف، ولكن إذا ما ارتكب العدو الصهيوني أي حماقة سنرد عليه بطريقة التي تناسب على هذه الحماقة".

وطالب أبو النصر، أحرار العالم وكل مناصرين القضية الفلسطينية الوقوف مع هذه القضية العادلة لإيصال رسالة قوية للعدو الصهيوني، وعلى كل المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته اتجاه هذا الشعب، داعياً كل جماهير شعبنا المشاركة، وأعرب عن أمله من المشاركة القوية والفعالة من كل مجتمعنا الفلسطيني.

عزم وإصرار

بدوره، قال ممثل حركة حماس أشرف أبو زيادة: إن سباق الدراجات الوطني يأتي للتأكيد على أننا عازمون على المضيء في طريقنا على تحقيق أهدافنا بأكملها وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف: نجدد عهدنا وبيعتنا بأننا سنمضي قدما لتحقيق أهدافنا وطرد الاحتلال عن أرضنا ولإسقاط صفقة القرن، التي يراد من خلالها تصفية قضيتنا الفلسطينية ووقفتنا هذه رسالة طمنئة لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية الإسلامية بأننا مازلنا على هذه الطريق الذي بدأنها حتى تحقيق مصيرنا وتحقيق أهدافنا".

وأوضح، أن المسيرة صرخة في وجه الاحتلال الغاصب والغير شرعي للأرض الفلسطينية، قائلاً: على الاحتلال أن يرحل لأننا مصرين على العودة وعلى تحقيق أهدافنا وأننا سنمضي في طريقنا ولن نتراجع حتى تحقيق أهدافنا حتى النصر أو الشهادة".





























