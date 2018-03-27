غزة: موسم العسل العام الحالي أفضل من الماضي وتوقعات بإنتاج 180 طناً

توقع طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بغزة ان يترفع انتاج العسل في قطاع غزة لهذا العام الى 180 طنا مقارنة بنحو 140 طنا خلال العام الماضي.

وأضاف أبو حمد لـصحيفة "الأيام"، إن الموسم الحالي افضل بكثير من الموسم الماضي بسبب استقرار الأحوال الجوية والتوزيع النسبي للهطولات المطرية والتفتيح الملائم للازهار، إضافة الى تقديم علاج مناسب لامراض النحل من قبل وزارة الزراعة ومنظمة الفاو.

وأوضح حمد ان معدل انتاج الخلية سيتراوح بين ثمانية وعشرة كيلوغرامات وهو معدل جيد سيما اذا ما تمت مقارنته بالعام الماضي.

وقال، ان اعداد خلايا النحل المنتجة زادت من 14 الف خلية في العام الماضي الى 16 الف خلية خلال الموسم الحالي موزعة على نحو 320 نحال في كافة محافظات قطاع غزة.

ويتوقع أبو حمد ان تزداد اعداد هذه الخلايا مع اقدام الوزارة على حملة كبيرة لتشجيع تربية النحل وإنتاج العسل للوصول الى انتاج نحو 300 طن سنوياً هي الكمية التي يستهلكها قطاع غزة.

ولفت الى أن الوزارة بدأت في الحملة والتي تتمثل في انشاء مركز لتحسين السلالات واستيراد الملكات الجيدة والتقنيات الأخرى الحديثة بالإضافة الى توفير الغطاء النباتي وزراعة الأشجار التي تعتبر مراعي جيدة للنحل.

وقال أبو حمد انه من الممكن الوصول الى الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة سيما في ظل المعطيات والاستجابة الكبيرة من المزارعين على تربية النحل وتطويره.

وأشار الى أن معظم مزارع تربية النحل تقع في المنطقة الواقعة بين شارع صلاح الدين والحدود الإسرائيلية وهو الشريط الزراعي.

وقدر أبو حمد قيمة ما سيتم انتاجه من العسل خلال الشهر القادم وهو شهر القطاف بنحو ثلاثة ملايين دولار اذا ما تم احتساب سعر الكيلو الواحد بستين شيكلاً.

وقال أبو حمد ان وزارة الزراعة تضطر الى السماح باستيراد عشرات أطنان العسل سنوياً من الأسواق العالمية لسد العجز.