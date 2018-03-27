بعد استنفار وتوتر..الاحتلال يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين تسللوا من غزة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين بزعم أنهم تسللوا من قطاع غزة، إلى الأراض المحتلة عام 48، في أعقاب حالة توتر قصوى في المنطقة بعد تعقب آثار تشير إلى تسلل الشبان.

وأغلقت قوات الاحتلال، عددًا من الشوارع في جنوب البلاد ونشرت الحواجز أمنية لساعات، حتى أعلنت ظهر اليوم عن عودة الحياة إلى طبيعتها" بعد اعتقال الشبان الثلاثة الذي تسللوا عبر الشريط الحدودي العازل مع قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت عن إغلاق ثلاثة كيبوتسات تتبع لما يسمى المجلس الاقليمي "أشكول" في أعقاب رصد دورية عسكرية آثار لمتسللين فلسطينيين اجتازوا الحدود من جنوبي قطاع غزة.

ووفقاً للاحتلال، فقد رصدت دورية عسكرية آثار متسللين داخل منطقة "أشكول"، حيث نشرت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية، فيما تجري قوات أخرى بحث عن المتسللين.

وحسب مصادر الاحتلال، فحتى الآن لم يتم العثور على أحد