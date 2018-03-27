تفاصيل" استعدادات الاحتلال لمسيرة "العــــودة"

اعلنت قيادة قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عن انتهاء استعداداتها لمسيرة ال100 الف فلسطيني الذين سينطلقون ضمن مسيرة العودة من مدن وبلدات قطاع غزة نحو السياج الفاصل مع "إسرائيل" يوم الجمعة المقبلة 30 مارس .

ووفقا للاستعدادات لصد تلك المسيرة نشر موقع "المستوطنين 7" جملة من القرارات والاستعدادات ومن ابرزها :

اولاً: تم تعيين قائد المنطقة الجنوبية "ايال زامير" مسؤولاً عن جميع القوات التي تتمركز حول قطاع غزة .

ثانياً: نشر كتيبة كاملة من قوات الجيش وهي كتيبة 162 مجهزة بكل عتادها لجانب وحدة عسكرية من لواء جفعاتي.

ثالثاً : نشر وحدة 401 التابعة للواء المشاة.

رابعاً : خلال الاربعة وعشرين ساعه المقبلة سيتم نشر وحدات القناصة وحدات الكلاب البوليسية .

خامسا: قوات سلاح الجو الاحتلال ستتولى مهمة تفعيل الطائرات صغير الحجم والتي سيكون دورها التصوير ومتابعة المسيرة ونقل الاحداث لغرفة العمليات.

سادساً " نشرت قوات للشرطة "الإسرائيلية" لتساند قوات الجيش .

سابعا" تزويد القوات بكميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات لتفادي القوات استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وقالت قيادة جيش الاحتلال العليا بأنها لن تسمح بخرق حدود "إسرائيل" الأراضي المحتلة" وان الجيش لا ينوي المساس بالمتظاهرين او قتلهم ولكن من يحاول المساس بما يسمى "إسرائيل" سيتم استهدافه .

ويشار الى ان قائد هيئة الاركان "الإسرائيلي" الجنرال غادي ايزنكوت اجرى امس الاثنين جلسة تقيم للوضع مع قادة الوحدات المتمركزة حول قطاع غزة للاطلاع حول الاستعدادات الجارية .