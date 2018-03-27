برهوم:ليرفع الرئيس عقوبات غزة إذا كان جاداً في مواجهة صفقة القرن

أكد فوزي برهوم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن على الرئيس محمود عباس، أن يرفع العقوبات عن قطاع غزة إذا كان جاداً في مواجهة صفقة القرن.

وقال برهوم في رسالة وجهها للرئيس عباس: "إذا كان أبو مازن جاداً فعلاً في مواجهة صفقة القرن وإفشالها فليرفع العقوبات عن غزة ويدعم صمود أهلها ويوفر لهم عوامل القوة ، ويعزز المقاومة في الضفة والقدس، وليكمل مشوار تحقيق الوحدة.

وتابع: حماس أول من حذر من هذه الصفقة وخطورتها، ولن يستطيع كائناً من كان أن يمررها مهما بلغت التضحيات ولا حتى بالمال السياسي ولا بالمساعدات المسمومة.

ُيذكر، أن الرئيس عباس هدد بعقوبات جديدة قد تطال قطاع غزة، بعيد أحداث تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج.