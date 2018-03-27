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3 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:54 - 27 مارس 2018
معتقل معتقل
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أفادت اذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى يدخلون اليوم 27 اذار، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة القدس المحتلة الأسير أكرم إبراهيم محمود القواسمة (42 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1996، وأمضى 22 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير مجدي سعيد عبد الرحيم مليطات (34 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير شادي محمود محمد سوقية (34 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

 

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