بينهم طلاب من جامعة بيرزيت ..حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة، في ظل الاستنفار الأمني الذي تشهده الضفة مع قرب "عيد الفحص اليهودي".

وطالت حملة الاحتلال التي نفذها جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، طلاب من جامعة بيرزيت، ومُسنّ.

وعُرف من بين المعتقلين:

1. يحيى علوي (كتلة إسلامية بجامعة بيرزيت)- رام الله

2. أحمد أبو يوسف (كتلة إسلامية بجامعة بيرزيت)- رام الله

3. أحمد ريان (كتلة إسلامية بجامعة بيرزيت)- رام الله

4. بسام نبيل ذياب- كفر راعي جنين

5. محمد عبد الرحمن أبو الرب- قباطية جنوب جنين

6. معتز العفوري- نابلس

7. حمزة مأمون جعارة- نابلس.

8. قسام حسين الفرج (كتلة إسلامية بجامعة بيرزيت)- كفر مالك شرق رام الله

9. أحمد مازن شحادة- مخيم قلنديا شمال القدس

10. أنس جهاد الشوعاني- مخيم قلنديا شمال القدس

11. نور النجار- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

12. عبد الحميد عطية البدوي- مخيم العروب شمال الخليل

13. تامر عماد السعدة- حلحول شمال الخليل

14. تامر جهاد البو- حلحول شمال الخليل

15. عز الدين أبو سل- مخيم العروب شمال الخليل

16. المسن إلياس حسين ربيع- بيت عنان شمال غرب القدس

17. مؤيد كنعان- مخيم قلنديا شمال القدس

18. محمد خليل كميل- قباطية جنوب جنين

فيما شرعت قوات الاحتلال في تفتيش منازل تعود لعائلة أبو عرام في يطا جنوب الخليل، واقتحمت منزل الأسير المحرر رافع غيث والأسير المحرر أيمن الجنيدي والمواطن رأفت الشرباتي في الخليل، وسلمت الأسير المحرر معاذ أبو جحيشة من إذنا غرباً بلاغا للمقابلة.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة، عقب اقتحام جيش الاحتلال له فجراً.