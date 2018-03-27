طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة والأمطار تعود الخميس

يستمر الجو اليوم الثلاثاء حاراً وجافاً ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الخميس غائماً جزئيا الى غائم وبارداً ومغبرأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.