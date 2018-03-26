عقد رونالدو الجديد.. السر في "مليون يورو"

يريد ريال مدريد الإسباني رفع أجر نجمه المتألق كريستيانو رونالدو بعد تألقه مؤخرا، لكن توقيع العقد الجديد يواجه مشكلة خاصة جدا قد تعيق الاتفاق بين اللاعب وفريقه.

وأبدى المسؤولون عن العملاق الإسباني إعجابهم بتطور أداء رونالدو مؤخرا، بعدما أحرز 21 هدفا في 13 مباراة فقط ، مما يجعله أفضل هداف في عام 2018 حتى الآن.

ويطلب الدون البرتغالي، الذي عانى كثيرا في بداية الموسم، عقدا جديدا في "سانتياغو برنابيو" منذ فترة، لا سيما بعدما تخطاه في الراتب كل من غريمه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ونيمار المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي.

وبحسب صحيفة "ماركا"، يحصل ميسي حاليا على 46 مليون يورو سنويا، في حين يعتقد أن راتب نيمار يبلغ 36 مليون يورو، منذ انتقاله المدوي إلى فريق العاصمة الفرنسية.

أما رونالدو فيحصل حاليا على 21 مليون يورو سنويا، لكن ريال مدريد مستعد لزيادة راتبه السنوي إلى 30 مليون يورو، مما سيجعله ثالث لاعبي العالم أجرا.

لكن، وحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يريد أكثر من ذلك، طالبا أن يضمن عقده الجديد زيادة راتبه عن ميسي بمليون يورو (أي يتقاضى 47 يورو)، باعتباره أفضل لاعب في العالم حسب جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا).

كما يريد قائد البرتغال مكافآت خاصة ترتبط بألقابه الفردية وأهدافه في العقد الجديد.

يشار إلى أن رونالدو تألق بمباراته الأخيرة بقميص البرتغال، بمواجهة المنتخب المصري، إذ سجل هدفي بطل أوروبا في الوقت القاتل، لتفوز البرتغال 2-1، في لقاء ودي، الجمعة.

وقال موقع"ميستر شيب" للإحصائيات، إن "الدون" سجل هدفه رقم 81 مع "برازيل أوروبا"، ليصبح ثالث أفضل هداف مع المنتخبات في التاريخ.

ويتصدر ترتيب هدافي المنتخبات، اللاعب الإيراني علي دائي، الذي يملك 109 أهداف، وأسطورة المجر فيرينتس بوشكاش (84 هدفا)، ويأتي كريستيانو ثالثا برصيد 81 هدفا.