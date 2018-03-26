مستوطنون يهود يعتدون على مزارع فلسطيني جنوب نابلس

هاجم مستوطنون يهود، اليوم الإثنين، مزارعًا فلسطينيًا خلال عمله في أرضه المحاذية لمستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوبي مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين الزراعية جنوبي نابلس، هاجموا مزارعًا فلسطينيًا واعتدوا عليه بالضرب.

وأضافت المصادر، بأن المزارع تيسير سليمان، أصيب بجروح ورضوض بأنحاء مختلفة من جسده، حيث نُقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب جهات معنية بشؤون الاستيطان فإن المستوطنين صعدوا خلال الأشهر الأخيرة من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، بغطاء من جيش الاحتلال، الذي يؤمن الحماية للمستوطنين المهاجمين، ويشكل صمت حكومة الاحتلال وجيشها أمام هذه الاعتداءات دافعا للمستوطنين لارتكاب المزيد منها.