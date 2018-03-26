عالم روسي: البشرية تزداد غباء وصحتها تتراجع!

يتحدث ألكسندر ماركوف، عالم الأحياء الروسي، الخبير بنظرية الطفرات، عن تدهور الجين البشري باطراد، حيث يزداد عدد الأطفال المولودين بتشوهات خلقية.

وأشار العالم في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إلى أن آليتين حيويتين أساسيتين تؤديان إلى تدهور الجينات البشرية تدريجيا، لأن الآليات القديمة لـ "رفض" التغيرات السيئة لم تعد تعمل.

وقال ماركوف: "سابقا، كان معظم الناس المرضى الذين يعانون من حالة صحية سيئة يموتون حتى في مرحلة الطفولة. ولكن مع نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، حدثت ثورة في مجال الضمان الاجتماعي والطب وانخفضت وفيات الأطفال في مختلف بلدان العالم، حتى أنها في بعض البلدان قاربت من الصفر. أي أن الجميع يبقون على قيد الحياة، وهذا يعني أن الاختيار التطوري توقف عن العمل تقريبا".

ويؤكد ماركوف على أن معدل الطفرات الجديدة التي تسجل لدى الأطفال حديثي الولادة يبلغ حوالي 70 طفرة، وهذا لم يكن موجدا لدى الآباء والأجداد. لذلك، يُفسد بعض هذه الطفرات أنظمة الجسم الرئيسية أو الفرعية، مثل الجهاز العصبي بما في ذلك الدماغ.

كما نوه العالم الروسي إلى اتجاه خطير، حيث باعتقاده أن عدد الأشخاص المهيئين وراثيا للنمو كأذكياء ومتعلمين، أصبح ينخفض تدريجيا بين الأطفال، ما يعقد ويصعب عملية الاختيار، وليس مستبعدا أن يبدأ الجينوم البشري بالتحلل قريبا جدا.