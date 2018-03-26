هل الأشعة السينية تُشكل خطراً على السيدة الحامل؟

كثيرا ما نشاهد لوحات تحذيرية توضع على أبواب غرف الأشعة السينية للسيدات الحوامل، خوفا من حدوث تشوهات خلقية للجنين أو الإجهاض، لكن يعتبر الفحص بالأشعة السينية خلال فترة الحمل آمنًا على وجه العموم!! فمن غير المحتمل على الإطلاق أن يكون التشخيص بالأشعة السينية خلال فترة الحمل مضرًا للجنين.

فأغلب فحصوات الأشعة السينية، بما في ذلك فحوصات الذراعين أو الساقين أو الرأس أو الأسنان أو الصدر، لن تعرض الأعضاء التناسلية إلى الإشعاع، كما يمكن ارتداء مئزر وطوق لحجب أي أشعة متناثرة. بحسب موقع "صحتك".

ويستثنى مما سبق الأشعة السينية للبطن، والتي يتم فيها تعريض البطن، والجنين أيضًا، إلى الإشعاع، فالتعرض لجرعات مرتفعة من الإشعاع يمكن أن يسبب تغييرات في خلايا الطفل سريعة النمو.

وفي المقابل، من المحتمل أن تزيد هذه التغييرات قليلاً من خطورة تعرض الطفل لتشوهات ولادية أو الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدم، في مرحلة عمرية لاحقة، لكن تبقى الجرعة النموذجية من الإشعاع المرتبطة بالتشخيص بالأشعة السينية لا تعرضك لهذه المخاطر، حتى ولو كانت على البطن أو منطقة الحوض.

وقبل الخضوع للفحص بالأشعة السينية، أخبري مقدمة الرعاية الصحية بما إذا كنت حاملاً أو يحتمل أن تكوني حاملاً، ووفقًا للظروف، يحتمل إجراء التصوير بالأشعة الذي لا يتضمن الإشعاع. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديكِ طفل سيخضع للفحص بالأشعة السينية فلا تحمليه أثناء الاختبار إذا كنت حاملاً أو يحتمل أن تكوني حاملاً.

إذا خضعتِ للفحص بالأشعة السينية قبل معرفتك بالحمل، فتذكري بأن أي خطر محتمل غير محتمل الحدوث. شاركي أية مخاوف بخصوص التعرض للإشعاع مع مقدمة الرعاية الصحية. فقد تتمكن من استشارة اختصاصي في الطب الإشعاعي لاحتساب مقدار الإشعاع الذي تعرض له طفلك.