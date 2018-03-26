أرسنال يمدد تعاقده مع اللاعب المصري "النني"

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، عن خبر سعيد يتعلق بالنجم المصري محمد النني، الذي يستعد مع الفراعنة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

وأصدر النادي اللندني بيانا، أعلن خلاله عن تجديد عقد لاعب وسطه النني، ليستمر في الدفاع عن ألوان المدفعجية لسنوات أخرى مقبلة.

وذكر النادي اللندني عبر موقعه الرسمي، أن النني الذي انضم إلى أرسنال في يناير 2016 قادما من بازل السويسري، قد أكمل 65 مباراة مع الفريق اللندني في جميع المسابقات وحصل على مكافأة من النادي بعقد طويل الأمد، لم يعلن عن مدته.

وأضاف: "نريد أن نهنئ النني بالعقد الجديد ونتطلع أن يستمر في عطائه بالسنوات المقبلة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، أن العقد الجديد للنني يستمر حتى عام 2022.