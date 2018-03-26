نائب أردني للكنيست: سجونكم تعج بالمعتقلين من الأطفال

شنّ عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، هجوماً حادا على الوفد البرلماني "الإسرائيلي" المشارك في أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

جاء ذلك خلال رده على ادعاءات عضو بالوفد "الإسرائيلي" قال إنهم "محبون للسلام، ويستغربون الهجمة الدولية عليهم"، وأن "الأطفال الفلسطينيين يهاجمون ويقتلون المدنيين الإسرائيليين".

وقال الطراونة، في بيان صدر عن مكتبه، إن "ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية واستهداف الأطفال والنساء لن يجلب السلام للمنطقة".

وتابع: "سجونكم تعج بالمعتقلين من الأطفال، وأخر أفعالكم اعتقال الفتاة عهد التميمي".

ومضى قائلا: "لو أن لجنة من البرلمان الدولي ذهبت إلى الأراضي الفلسطينية لوجدت آلاف الأطفال الفلسطينيين المعتقلين".

وأردف الطراونة: "نحن المحبون للسلام، والسلام يؤكد الشرعية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولن نتنازل عن ذلك".

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتفاقية تمنح الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

وشدد الطراونة على أن "السلام لا يعترف بالقدس عاصمة لكم، إنما هو قرار أحادي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، ولاقى اعتراضاً ورفضاً عالمياً واسعاً، وأذكركم أننا لن ننسى حق الفلسطينيين في القدس".

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.

وردا على قرار ترامب، صوت الاتحاد البرلماني الدولي، مساء أمس، لصالح اعتبار شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وبدأت أعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي يوم الجمعة الماضي وتنتهي بعد غد الأربعاء.