وزير "إسرائيلي" يقترح إلقاء الطعام والدواء على مسيرة العودة

ذكر موقع ريشت 13 الإخباري العبري أن المجلس الوزاري "الاسرائيلي" المصغر، الكابينت قدم مقترحا جديدا لمنع الجماهير من الوصول الى السياج الفاصل من جهة غزة.

و وفقاً للموقع العبري، فإن المقترح ينص على أن تم إنزال الادوية والمواد الغذائية على مسافة بعيدة عن منطقة السياج وقريبة من المسيرات بهدف كسب أمرين الأول إلهاء للجمهور الفلسطيني , والثاني إيصال بأن الذي يمنع عنهم الدواء والغذاء ليس "إسرائيل" وإنما أبو مازن.

و يشار الى أن الجماهير في قطاع غزة تستعد للزحف نحو الحدود يوم الجمعة المقبل، و الذي يصادف يوم الأرض 30/3، و ذلك تأكيداً على حق العودة للاجئين.