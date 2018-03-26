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وزير "إسرائيلي" يقترح إلقاء الطعام والدواء على مسيرة العودة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:31 - 26 مارس 2018
مسيرة العودة مسيرة العودة
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ذكر موقع ريشت 13 الإخباري العبري أن المجلس الوزاري "الاسرائيلي" المصغر، الكابينت قدم مقترحا جديدا لمنع الجماهير من الوصول الى السياج الفاصل من جهة غزة.

و وفقاً للموقع العبري، فإن المقترح ينص على أن تم إنزال الادوية والمواد الغذائية على مسافة بعيدة عن منطقة السياج وقريبة من المسيرات بهدف كسب أمرين الأول إلهاء للجمهور الفلسطيني , والثاني إيصال بأن الذي يمنع عنهم الدواء والغذاء ليس "إسرائيل" وإنما أبو مازن.

و يشار الى أن الجماهير في قطاع غزة تستعد للزحف نحو الحدود يوم الجمعة المقبل، و الذي يصادف يوم الأرض 30/3، و ذلك تأكيداً على حق العودة للاجئين.

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