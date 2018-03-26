"الجهاد" تنظم سباق دراجات هوائية تحشيدا لمسيرة العودة الكبرى بخانيونس

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر اليوم الاثنين، سباق دراجات هوائية، شرقي بلدة خزاعة، إلى الشرق من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح منسق الفعالية محمود أبو رجيلة، أن السباق شارك فيه ما يزيد عن 70 طفلا من سن 10 إلى 13 عاما، جابوا شوارع البلدة لاسيما الخط المحاذي للسياج الأمني الفاصل مع كيان الاحتلال، المعروف باسم "جكر".

وبين أن هذه الفعالية تأتي في إطار التحشيد والتعبئة الجماهيرية لمسيرة العودة الكبرى، يوم الجمعة المقبل.

بدوره، لفت المسؤول بالحركة م. محمد خالد النجار، إلى أن "الجهاد الإسلامي" اعتمدت برنامج فعاليات عامة بالمحافظة يسبق الحدث الجماهيري الكبير بتاريخ 30/3، وذلك بهدف إعلاء همة الجماهير للمشاركة الحاشدة والفاعلة يوم الجمعة.

ودعا النجار إلى أوسع مشاركة جماهيرية في هذا الحدث الوطني الكبير، وإعلاء علم فلسطين في مواقع التخييم التي ستنصب قرب أراضينا المحتلة عام 1948