ميلادينوف أمام مجلس الأمن: لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967

قال منسق الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إن الأمم المتحدة "لن تعترف" بأي تغيير يطرأ على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، بما فيها القدس المحتلة.

وحذر المنسق الأممي في إفادة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية "الإسرائيلية" "يهدد آفاق حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط".

وشدد ميلادينوف على أن قضايا الحل النهائي "يجب حلها بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية والقانون الدولي".

وجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة اتخاذ الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي" والمجتمع الدولي "إجراءات ملموسة"، بهدف إحلال السلام الدائم والعادل القائم على حل الدولتين.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراراً في السادس من ديسمبر الماضي، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وعزمه نقل مقر سفارة بلاده إليها، والتي قوبلت بالرفض الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي، إلى جانب الأمم المتحدة.