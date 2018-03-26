برشلونة يريد إغلاق صفقة من "العيار الثقيل" في أقرب وقت

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يستعد لعقد صفقة من العيار الثقيل مع نادي أتلتيكو مدريد بضم اللاعب أنطوان غريزمان إلى النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن مسؤولين من النادي الكتالوني يستعدون للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد للقاء نظرائهم من نادي أتلتيكو مدريد لإنهاء صفقة غريزمان.

ووفق صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، فإن برشلونة يسعى لإغلاق الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وكان مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، قد صرح الأربعاء، أنه سيقرر البقاء من عدمه مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم روسيا 2018، التي ستقام من الفترة 14 حزيران/ يونيو إلى 15 تموز/ يوليو.