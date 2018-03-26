الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصال إلى سجن "عوفر"

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن إحباط ما وصفته بأكبر محاولة لتهريب أجهزة اتصال خليوي إلى سجن عوفر غرب رام الله.

وقالت مصلحة السجون إن معتقلا فلسطينيا أُدخل إلى سجن عوفر ظهر أول أمس السبت، أثار اشتباه السجانين، الذين أخضعوه للفحص وعثروا بحوزته على خمسة أجهزة اتصال خليوي صغيرة الحجم، و23 شريحة اتصال "SIM"، وخمسة كروت ذاكرة، و11 قطعة غيار لأجهزة الاتصال الخليوي.

وأوضحت أن الأسير الذي لم يتم تحديد انتماء تنظيمي له، نقل إلى العزل ويخضع للتحقيق.

وتدعي مصلحة السجون الإسرائيلية انها ليست المرة الأولى التي تحاول خلالها تنظيمات فلسطينية تهريب الهواتف المحمولة إلى داخل السجون بواسطة أشخاص يختلقون سببا لاعتقالهم ويقومون بإخفاء الأجهزة على أجسادهم لإيصالها إلى داخل السجن.