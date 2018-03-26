أمريكا تطرد 60 دبلوماسياً روسياً

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد 60 دبلوماسيا روسيا وبإغلاق قنصلية موسكو في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض لم يكشف عن اسمه قوله للصحفيين إن هذه الخطوة تطال على وجه الخصوص 12 "وكيلا استخباراتيا روسيا" يعملون ضمن بعثة موسكو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس، حسب مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، قلق واشنطن من أن "الأنشطة الاستخباراتية الروسية تزداد عدوانية أكثر فاكثر".

وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع اتخاذ 14 من دول الاتحاد الأوروبي قرارات بترحيل دبلوماسيين روس على خلفية الاتهامات الموجهة إلى موسكو بالوقوف وراء تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق المتورط في التجسس لصالح المملكة المتحدة سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سولزبري في 4 مارس الجاري، وذلك باستخدام غاز مشل للأعصاب.