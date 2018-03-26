جامعة الأزهر تعلق الاختبارات الفصلية حتى اشعار آخر

علَّقت جامعة الأزهر في غزة، اليوم الاثنين، جميع الاختبارات الفصلية في الجامعة حتى اشعار آخر.

وأكد منسق الشبيبة في الجامعة أحمد حلس، أن الجامعة علقت الاختبارات بسبب استمرار الاعتصامات في الجامعة.

وأوضح حلس في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأطر الطلابية لم تتوصل لأي اتفاق بعد مع إدارة جامعة الأزهر، نافياً أن يكون الاعتصام داخل الجامعة قد انتهى.

وأضاف: "الاعتصام مستمر حتى تحقيق جميع مطالب الأطر الطلابية، وعلى رأسها دخول جميع الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم إلى الامتحانات دون شروط".

وأُصيب صباح اليوم الاثنين، عدد من طلبة جامعة الأزهر وسط مدينة غزة، خلال فض الشرطة لاعتصام داخله.

وشهدت جامعة الأزهر، اعتصامات منذ عدة أيام بسبب رفض إدارة الجامعة للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية من الدخول لقاعات الامتحانات.