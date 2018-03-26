ثغرة #القبة_الحديدية تتحول لمادة دسمة لنشطاء مواقع التواصل

تحول الخطأ بمنظومة الدفاع الإسرائيلية أو ما تسمى بـ"القبة الحديدية" إلى مادة دسمة لنشطاء مواقع التواصل للحديث عنها، بعد أن تم إطلاقها عن طريق الخطأ، خلال مناورات كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" شمال قطاع غزة.

وكانت صواريخ القبة انطلقت خلال المناورات، حيث أطلق القسام نيران رشاشة داخل أجواء قطاع غزة، فانطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وأطلقت القبة عشرات الصواريخ لاعتراض النيران.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقاطع فيديو للقبة وهي تطلق الصواريخ المضادة مصحوبة بعبارات سخرية وتهكم. مؤكدين أن دولة الاحتلال التي تسوق لنفسها بأنها الأقوى عسكرياً في الشرق الأوسط مجرد منظومة هشة مبنية على الكذب والتضخيم.

فيما وصف بعض النشطاء ما حدث بأنه ثغرة كبيرة في منظومة يسوق لها الاحتلال على أنها الأقوى في المنطقة، مؤكدين أن هذه الثغرة يمكن استغلالها من قبل المقاومة في أي مواجهة قادمة.

وقال الناشط علي شعيب في تغريدة له: "الجيش يفتح تحقيقا في حادثة انطلاق عشرات من صواريخ القبة الحديدية باهظة الثمن ردا على نيران رشاشة لم تكن أصلا موجهة نحو البلاد".

وكتب علي القرشي معلقاً على الأمر قائلاً: " فعلا هذا الخبر لم يلق حقه من التحليل.. حماس تجري تدريبات وتطلق طلقات الرشاشات في الهواء.. القبة الحديدية الصاروخية الاسرائيلية تتعامل مع وميض الرصاصات خطأ على أنه صواريخ فتنطلق الصواريخ المكلفة بدون مبرر.. خلل فني كشف قصورا وتسبب في خسائر باهظة.. الجيش الاسرائيلي فتح تحقيقا".