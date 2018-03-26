لجنة دعم الصحفيين تستنكر اغلاق وكالة "صفا" من قبل إدارة "فيسبوك"

استنكرت لجنة دعم الصحفيين اغلاق إدارة "فيسبوك" الصفحة الرسمية والاحتياطية لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) والعديد من الحسابات الشخصية للنشطاء الفلسطينيين.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن إغلاق وكالة "صفا " كان بشكل تعسفي حيث أنه لم يسبق أن وجهت إدارة الموقع أي تحذير أو إنذار للوكالة التي لم تتجاوز معايير النشر المحددة، وتلتزم بالمهنية العالية في نشر المحتوى.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين إدارة "فيسبوك" بوقف الهجمة التي تشنها في إغلاق الصفحات الفلسطينية المؤثرة دون سبب يذكر.

كما وجهت اللجنة نداءها لكل المؤسسات التي تعنى بحرية الراي والتعبير من أجل التدخل ووقف سياسة إغلاق الصفحات الفلسطينية على "فيسبوك" والتي باتت ظاهرة ملموسة خلال الأشهر الأخيرة.

وبينت اللجنة أن هذه السياسة التي تتبعها إدارة الموقع من شأنها أن تحد من حرية الرأي والتعبير وتقييد الحريات، كما أنها تخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية.