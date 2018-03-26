تداولات بورصة فلسطين تصل لحوالي مليوني دولار

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.58%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.99 مليون دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 574.33 نقطة، منخفضا 3.37 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع غالب مؤشراته، مع ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.35%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.81%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 992 ألف سهم، في 191 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 20 شركة، انخفض منها سهم 9 شركات، وارتفع سهم 3 شركات، واستقر سهم 8 شركات.

والشركات الخاسرة كانت:المجموعة الأهلية للتأمين، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والوطنية لصناعة الكرتون، والمشرق للتأمين، والبنك الإسلامي العربي، وفلسطين للاستثمار العقاري، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، ودواجن فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي.

وارتفع سهم شركات التأمين الوطنية، وبنك الاستثمار الفلسطيني، ومصانع الزيوت النباتية.

والشركات المستقرة هي: بنك فلسطين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للكهرباء، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وبنك القدس، وسند للموارد الإنشائية، والبنك الوطني.