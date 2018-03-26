روسيا: 64 قتيلا على الأقل في حريق بمركز تجاري

أسفر حريق اندلع بمركز تجاري ترفيهي في مدينة كيميروفو جنوب روسيا، اليوم الأحد، عن مصرع 64 شخصا، وفق ما أعلنت عنه وزارة الطوارئ الروسية.

ونقلت قناة "روسيا 24" عن فلادلين أكسينوف نائب وزير الطوارئ الروسية، تأكيده مصرع 64 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق؛ لا يزال 11 منهم في المستشفيات.

وأوضح المسؤول الروسي أن النار ما تزال مشتعلة في بعض أنحاء المركز التجاري.

وأشار إلى أن "قاعتي سينما من الثلاثة الموجودة في المركز انهارتا من الطابق الرابع إلى الثالث".

واندلع الحريق بالمركز التجاري الواقع وسط كيميروفو، الأحد، في الطابق الأخير من المبنى المؤلف من 4 طوابق، لينتشر على مساحة 1500 متر مربع.

ومنذ اندلاع الحريق، أنقذت السلطات الروسية 20 شخصًا، فيما تم إجلاء نحو 100 آخرين.

وافتتح المركز التجاري الترفيهي عام 2013، ويضم دورا للسينما ومطاعم وأماكن لممارسة رياضة البولينغ وحمامات البخار، وحديقة حيوان للأطفال.

ولم يتضح بعد السبب وراء الحريق، لكن السلطات قالت إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا في الحادث

من جانبها، أعلنت سلطات مقاطعة كيميروفو الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الحريق بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وتقع مدينة كيميروفو، وهي مركز رئيسي لإنتاج الفحم، على مسافة 3600 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو.