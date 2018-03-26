اعتصامات في 9 محافظات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

أعلن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، والحملة الوطنية لإسترداد الجثامين والكشف عن مصير المفقودين، عن عدة فعاليات، سيتم تنظيمها في 9 محافظات في آن واحد، ضمن سلسلة النشاطات التي يقوم بتنظيمها التجمع والحملة، إحتجاجاً على استمرار الإحتلال الإسرائيلي، إحتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام.

وقال محمد صبيحات الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، إن الإحتلال الإسرائيلي يحتجز 253 جثماناً في مقابر الأرقام، إضافة إلى 19 جثماناً في ثلاجات سجونه.

وأوضح أن التجمع والحملة الوطنية سيواصلان جهودهما بهدف الضغط على المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والهيئات الأممية، وعلى الإحتلال الإسرائيلي حتى يتم الإفراج عن كافة جثامين الشهداء وإعادة دفنهم حسب الشرائع السماوية.

وجدّد صبيحات إستنكاره لمحاولات الإحتلال الإسرائيلي شرعنة إحتجاز جثامين الشهداء، من خلال إصدار التشريعات عبر البرلمان الإسرائيلي، التي تسمح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بإحتجاز الجثامين لأسباب أمنية واهية

وستجري هذه الفعاليات الساعة12 من ظهر يوم الأربعاء، الموافق 28/3/2018، سيتم خلالها تسليم مذكرة إحتجاج، بالخصوص، إلى مكاتب الصليب الأحمر الدولي.

وتجري الفعاليات في الأماكن التالية:-

1. محافظة الخليل ( أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة الخليل).

2. محافظة طولكرم ( أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة طولكرم).

3. محافظة نابلس ( ميدان الشهداء – الدوار الرئيسي في مدينة نابلس).

4. محافظة جنين ( أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة جنين).

5. محافظة طوباس ( دوار الشهداء وسط مدينة طوباس).

6. محافظة قلقيلية ( ميدان الشهيد أبو علي إياد في مدينة قلقيلية).

7. محافظة سلفيت ( ساحة محافظة سلفيت).

8. محافظة أريحا ( أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة أريحا).

9. محافظة بيت لحم (باب الزقاق في مدينة بيت لحم).