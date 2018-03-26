ضبط عشرات القطع الأثرية والقبض على شخصين في جنين

ضبطت الشرطة في جنين، اليوم الاثنين، (39) قطعة يشتبه أنها اثرية، وألقت القبض على شخصين.

وأوضحت الشرطة، في بيان، ان شرطة السياحة والآثار ألقت القبض على شخص من الخليل، بحوزته (38) قطعة معدنية يشتبه أنها أثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة، وبتدوين أقواله أفاد أنه جاء إلى محافظة جنين، من أجل بيعها.

وفي السياق، وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أحد الأشخاص من محافظة جنين، على مواد يشتبه أنها أثرية، وعليه تحركت قوة من فرع السياحة الى مكان تواجده، وتم ضبطه، وضبط قطعة معدنية يشتبه أنها أثرية.

وأكد البيان بانه تم التحرز على المضبوطات وإحالة الشخصين المذكورين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني حسب الأصول.