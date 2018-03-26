البطش:توافق كافة الفصائل على مسيرة العودة ولجان مختصة ستعمل لإنجاحها

أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رئيس الهيئة العليا لمسيرة العودة الكبرى، اليوم الاثنين، أن كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، توافقت على مسيرة العودة الكبرى نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن لجان مختصة ستعمل على الأرض.

وأوضح البطش في كلمة له في جلسة للمجلس التشريعي في قطاع غزة، أقيمت على أراضي شرق غزة، حول مسيرة العودة وكسر الحصار، أن الكل الفلسطيني مدعو للتمسك بحق العودة، وأن كافة القوى من بينها حماس وفتح والجهاد والجبهة الشعبية، ستشارك في المسيرة الكبرى.

وبين البطش، أن هناك تنسيق مع الضفة المحتلة حول المسيرة، بحيث يكون لكل منطقة لها حرية الحركة، كما جرى التواصل مع منطقتي لبنان، وسوريا، من أجل إتمام مسيرة العودة الكبرى، مضيفاً أن لجان مختصة ستعمل من أجل إنجاح المسيرة كلجنة التواصل الدولي، والحشد والعمل الجماهيري، والمرأة، والشباب، والعشائر.

وشدد البطش، على أن المسيرة تهدف للتمسك بالعودة كحق كفلته كافة المواثيق، والتصدي لقرارات الاحتلال والكنيست، فضلاً عن كسر الحصار عن قطاع غزة ورفض الوطن البديل.