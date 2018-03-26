جيش الاحتلال يستعد بجدية لكل السيناريوهات

تحدث مسؤول رفيع في الجيش "الإسرائيلي"، أمس، عن استعدادات قوات الأمن الإسرائيلية قبيل "مسيرة المليون" المخطط لها في قطاع غزة، الجمعة القادمة، يوم الأرض الفلسطيني.

وبحسب المسؤول، الجيش "الإسرائيلي" يأخذ الاستعدادات على محمل الجد، وسيعمل من أجل منع تسلل فلسطينيين للسياج الفاصل.

في الجيش ذكروا أنه سيتم نشر قوات كبيرة على السياج، خصوصًا حول وداخل المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي مع قطاع غزة، القوات التي سيتم تخصيصها للتصدي للمسيرة قد أنهت فعليًا الاستعدادات قبيل يوم الجمعة.

في المقابل، أجرى وزير المالية كحلون، أمس، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، الذي أخبر كحلون بأن السلطة ستوقف دفع رواتب موظفي قطاع غزة بداية من الشهر القادم.

إن خطوة وقف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين - الذين يعتبرون أحد أنابيب الاكسجين التي تمنع اندلاع أزمة انسانية في القطاع - قد تزيد من تفاقم الوضع وتقود لتصعيد الوضع، المتوتر أصلاً في المنطقة.

كحلون، خلال محادثته مع الشيخ، أوضح ان "إسرائيل" لن توافق على أن تؤثر الحرب الداخلية بين السلطة وحماس على "إسرائيل"، وأن تؤدي لمواجهة معها. كما حذر كحلون السلطة من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب قد تشعل القطاع.

التقدير هو أن وزير المالية كحلون سيلتقي مع الفلسطينيين هذا الأسبوع أيضًا من أجل دراسة الموضوع وإيجاد حل للأزمة.

حتى هذه اللحظات، وحسب المنظمين الفلسطينيين للمسيرة المخطط لها الجمعة، غيرُ متوقع رؤية آلاف المواطنين يسيرون نحو السياج، دعوات المنظمين التي ستتزايد في الأيام المقبلة تركز على دعوة العائلات، الشبان، النساء والأطفال للاستقرار في خيام بدأت بالتمركز على بعد نصف كيلو متر عن الحدود.

كما يتم التركيز على عدم مواجهة جنود الجيش "الإسرائيلي"، لأن مفتاح رؤيتهم هو مدى استمراريتهم. يحاولون وضع جدول أعمال يستمر لشهر ونصف، حتى شهر مايو، والقلق هو أن مواجهات عنيفة وقتلى قد تجعل المتظاهرين يتركون المكان.