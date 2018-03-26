علماء يحذرون من اصطدام محطة فضائية بالأرض

زادت التنبؤات التي تزعم أن محطة الفضاء الصينية الخارجة عن السيطرة ستصطدم بالأرض ببداية إبريل، إذ ضيقت وكالة الفضاء الأوروبية أمس نطاق التوقعات الخاصة بشأن موعد سقوط المحطة الصينية Tiangong-1 على الأرض، وقالت إنه من المحتمل أن تعود في الفترة بين 30 آذار و2 نيسان.

ووفقا لموقع cnet الأمريكي، أكدت آخر التحديثات من مراقبي المدارات الأخرى - بما في ذلك مركز دراسات الحطام المدارية والباحثين الأكاديميين أن Tiangong-1 ستخترق الغلاف الجوي خلال 1 أبريل، أو ربما تصل قبل هذا الموعد بأربعة أيام.

ومن المتوقع أن تتحرك المركبة الفضائية التى تبلغ حمولتها 18.740 رطلاً (8500 كيلوجرام) نحو الأرض في الفترة ما بين 28 آذار و5 نيسان.

ويمكن أن تتغير هذه التوقعات، لكن بدأت التنبؤات تتقلص بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة مع اقتراب زوال تيانجونج -1.

وقد رصد معهد فراونهوفر للفيزياء عالية التردد وتقنيات الرادار مؤخرا محطة الفضاء المنكوبة، التي أطلقت في عام 2011، عن طريق الرادار، حيث تستمر جاذبية الأرض في سحبها ببطء.