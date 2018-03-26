قراقع: استشهاد المحرر حسن الشوامرة إثر مرض عضال ألم به داخل السجن

أكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين،استشهاد المحرر حسن يوسف الشوامرة، من سكان مدينة الخليل بالضفة المحتلة، إثر مرض عضال ألم به خلال اعتقاله في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقد أوضح قراقع في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المحرر شوامرة (48 عاماً) أفرجت عنه قوات الاحتلال في شهر يوليو 2017، وقد أصيب بمرض السرطان داخل السجن، وتم الإفراج عنه.

وقد حمل قراقع، الاحتلال ومصلحة السجون "الإسرائيلية" مسؤولية استشهاد الأسير المحرر الشوامرة، الذي توفي اليوم بعد صراع مع مرض السرطان تفشى في جسده خلال اعتقاله.

وبين قراقع أن الإهمال الطبي المتعمد في السجون، هو السبب الرئيسي في استشهاد الأسير الشوامرة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 25 أسيرا مصابا بالسرطان، وأن السجون باتت مكانا لزرع الأمراض والأوبئة في اجساد المعتقلين.

ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الشهيد شوامرة، وتقدما بالتعازي لذويه وأهله وللحركة الأسيرة.

وأوضح نادر الشوامرة ابن عم الشهيد، أن المحرر الشوامرة اعتقل في سجون الاحتلال، وأصيب بمرض "سرطان الدماغ" خلال تواجده في السجن، وقد تحرر من سجون الاحتلال في 29/6/2018 بقرار من محكمة الاحتلال بعد اكتشاف أن حالته ميؤوس منها.

يذكر، أن العشرات من الأسرى يرتقون شهداء جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه بحقهم إدارة السجون.