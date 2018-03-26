مهجة القدس: الأسير هيثم اللوح يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسـسـة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسرى، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد هيثم كامل السيد اللوح (29 عاماً) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثة سنوات.

وأوضـحـت مهـجـة الـقـدس اليوم، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/05/2015م، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكماً بحقه بالسجن ثلاثة سنوات، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر هيثم اللوح ولد بتاريخ 14/03/1989م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن رامون.

من جهـتـهـا تتـقـدم مؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبية الحارة من الأسـير المحرر هـيـثـم اللوح وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.