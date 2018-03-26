الاحتلال يواصل التحقيق في سبب انطلاق صواريخ القبة الحديدية

تواصل قوات جيش الاحتلال" الإسرائيلي" التحقيق في سبب انطلاق صواريخ القبة الحديدية ليلة أمس الأحد.

وحسب القناة العبرية الثانية، فإنه يجري التحقيق في عدة اتجاهات لمعرفة إذا كان ذلك عطل فني بسبب نيران المدافع الرشاشة من قطاع غزة، أو الاتجاه الآخر إذا ما كان ذلك خطأ بشريًا من المشغل الذي شاهد نيران الرشاشات عبر شاشات الرادار وقام بتفعيل المنظومة.

فيما تراجع جيش الاحتلال عن زعمه بإطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في مدينة عسقلان في الداخل المحتلة

وقال: "لم يطلق أي صواريخ تجاهنا، كل ما حصل أن الصفارات والقبة الحديدية تم تفعيلها بسبب رصاص ثقيل وكثيف من تدريبات حماس.

وكانت وسائل الاعلام "الإسرائيلية" زعمت، مساء الأحد، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في مدينة عسقلان، حيث انطلقت صفارات الإنذار في عسقلان و شعار هنيغف و مستوطنات محيط غزة.