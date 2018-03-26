بحرية الاحتلال تطلق النار والقذائف في بحر شمال غزة

فتحت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها وقامت بإطلاق قذائف في البحر شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن الزوارق الحربية أطلقت النار بشكل عشوائي في عرض البحر، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الفلسطينيين.