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أصغر أسير يتنسم عبق الحرية اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:02 - 26 مارس 2018
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من المقرر أن يفرج الاحتلال، اليوم الاثنين، عن الأسير الطفل عبد الرؤوف أنور البلعاوي (13 عاماً) من سكان مخيم الدهيشة، وذلك بعد انتهاء مدة اعتقاله الفعلية.

وأوضحت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل الأسير البلعاوي بتاريخ 10/12/2017، وذلك في أعقاب مشاركته في مسيرة ضد القرار الأمريكي رفقة عدد من طلاب مدرسته، حيث تمكن الاحتلال من محاصرته والتنكيل به وضربه أثناء الاعتقال.

وبيّنت بأن الاحتلال أبقى على الأسير الطفل البلعاي موقوفاً مدة شهرين قبل إصدار حكم نهائي بحقه يقضي بسجنه مدة أربعة أشهر، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 4 آلاف شيكل.

 

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