آليات الاحتلال تتوغل جنوب وشمال قطاع غزة

توغلت آليات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، في أراضي المواطنين الزراعية على الحدود الشرقية بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وسط إطلاق نار وأعمال تجريف.

وأفادت المصادر المحلية، بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات انطلقت من موقع "صوفا" العسكري الجاثم على الشريط الحدودي جنوب شرق خان يونس، وتوغلت لمسافة 150 مترا في أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينتين.

وأضافت أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المكان، وجرفت الآليات العسكرية أراضي المواطنين الحدودية ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.

وتوغلت خمس آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات ودبابتين لعشرات الأمتار شمال بيت لاهيا وسط إطلاق نار وأعمال تجريف في المنطقة المستهدفة.

وجاءت عملية التوغل لليوم الرابع على التوالي، حيث تقوم قوات الاحتلال بوضع أسلاك شائكة في أراضي المواطنين الحدودية قرب الشريط الحدودي.

وتتعمد آليات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على موقعين شمال بيت لاها شمال القطاع، وألحقت دمارا بهما.