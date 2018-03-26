48 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حريق بمركز تجاري بروسيا

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية إلى 48 قتيلا، بينما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

من جهته أعلن نائب وزير الحالات الطارئة الروسي، فلادلين أكسينوف، عن إصابة ما لا يقل عن 45 شخصا بالحريق. وأضاف: "82 شخصا أصيبوا، من بينهم 48 حالة وفاة"​​.

وقال المركز الصحفي لدائرة الطوارئ المحلية إن عدد المفقودين في الحريق، وفق المعلومات الأخيرة، يصل إلى 27 شخصا.

وأوضح: "كان العدد الإجمالي للمفقودين يبلغ 64 شخصا، بينهم 48 قتيلا تم العثور على جثثهم، لكن تحديد هوياتهم لم يتم بعد".

وأفاد نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات، أندريه مامشينكوف، اليوم الاثنين، أن أكثر من 660 شخصا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن مساحة الحريق بلغت 1,500 متر مربع، أما بؤرته فكانت في الطابق الرابع وهو الأعلى في المبنى، ويحتوي على غرف للأطفال وثلاث صالات سينما، وتسنى لرجال الإطفاء فحص اثنتين منها، أما الثالثة فتعذر الوصول إليها بسبب الدخان الكثيف.

وحسب خبراء فإن الحريق شب في الطابق الأعلى من المبنى، وتم نقل 20 شخصا منه على الفور لإسعافهم، وإجلاء 100 آخرين إلى أماكن آمنة.

ورجّح مصدر في خدمات المراقبة التقنية المحلية أن الحريق اندلع بسبب مخالفات في تركيب واستغلال الشبكات الكهربائية داخل مبنى المركز. لكنه أضاف أن الخبراء سيدرسون فرضيات أخرى للحادث، بما فيها فرضية اشتعال النيران بفعل فاعل.