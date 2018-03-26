5 أسرى يواصلون "إضراب الكرامة"

يواصل 5 أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم عن الطعام لفترات مختلفة.

وأوضحت اذاعة صوت الاسرى أن 5 أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام، وهم: الأسير مصعب الهندي القابع من مدينة نابلس القابع في زنازين سجن النقب الصحراوي؛ يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 16 يوما، احتجاجاً على اعتقاله الإداري منذ قرابة العام.

الهندي أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال تسعة أعوام في اعتقالات سابقة، وأعادت قوات الاحتلال اعتقاله قبل قرابة العام.

والأسير بشير عبد الله الخطيب (56 عامًا) من مدينة الرملة المحتلة القابع في سجن نفحة الصحراوي؛ يواصل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 16 أيام، ، احتجاجا على عدم تقديم الرعاية الصحية له.

الأسير الخطيب من الأسرى القدامى ويعاني من مشاكل في الأسنان، ولا يستطيع مضغ الطعام وبحاجة إلى تغذية ورعاية خاصة؛ من خلال زراعة أسنان أو توفير المواد الغذائية اللازمة له× وهو معتقل منذ الأول من يناير عام 1988، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد الذي حدد بـ 35 عامًا، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

الأسير عادل حسن شحادة من نابلس يواصل معركة الكرامة لليوم الـ14 على التوالي؛ احتجاجاً على المعاملة القاسية التي يتعرض لها على يد المحققين في معتقل "الجلمة"، وظروف التحقيق السيئة التي يعيشها.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا يحرم شحادة لقاء محاميه، منذ تاريخ اعتقاله في السابع من مارس/آذار الجاري.

والأسير عمر الكسواني من رام الله يخوض إضرابًا عن الطعام لليوم الـ 7 على التوالي احتجاجاً على ظروف التحقيق التي يتعرض لها في معتقل "المسكوبية"، والتي تستمر لمدة (18) ساعة متواصلة يومياً.

الأسير الكسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت برام الله وسط الضفة الغربية حيث اختطفته قوات "المستعربين" التابعة لجيش الاحتلال من داخل حرم الجامعة في السابع من آذار/مارس الجاري.

والأسير صالح أبو صواوين من قرية وادي السلقا بمدينة خانيونس جنوب القطاع الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ عدة أيام؛ احتجاجًا على عزله الانفرادي داخل سجن رامون.

الأسير أبو صواوين اعتقل قبل قرابة الشهرين من على السياج الفاصل أثناء مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال، وهو متزوج ولديه طفلة، وستضع زوجته طفله الثاني بعد أشهر قليلة.