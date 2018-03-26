الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة بينهم سيدة مقدسية

نفذ جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، عقب اقتحام مختلف مناطق الضفة المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه انه اعتقل 43 مواطناً من الضفة وغزة.

فيما عرف من بين المعتقلين:

1.عبد الله نايف- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

2. إيهاب نعمان الرجبي- الخليل

3. أحمد أكرم الياسيني- عناتا شرق القدس

4. عدي رائد النمر الجمزاوي- عناتا شرق القدس

5. وليد وجيه النمر الجمزاوي- عناتا شرق القدس

6.عدي البعجاوي- جنين

7. السيدة آمنة محمود- العيسوية- القدس

8. زوجها باسل محمود- العيسوية- القدس

9. مؤمن محمود- العيسوية- القدس

10. مأمون محمود- العيسوية- القدس

11. هيثم شادي عبيد- العيسوية- القدس

12. حسين شادي عبيد- العيسوية- القدس

13. محمد أحمد عطية- العيسوية- القدس

14. داود يوسف عطية- العيسوية- القدس

15. مهدي أبو الحسن- جنين

16. حماده أمين شعث- قلقيلية

17. محمد نائل سلمي- قلقيلية

18.محمود قطاوي- قلقيلية