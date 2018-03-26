فائدة علاجية غير مسبوقة لحراشف الأسماك!

كشف علماء من سنغافورة عن خواص علاجية جديدة لأجزاء من الأسماك كان يعتقد بأنها غير مفيدة.

وأظهر فريق من العلماء بقيادة، كليو تشونغ، فائدة حراشف السمك في علاج أنواع كثيرة من الجروح والحروق. وأجروا تجارب على الكولاجين المستخرج من أسماك المشط على جلد الفئران، وأثبت فعاليته في تحفيز نمو الأوعية الدموية والليمفاوية لديها بعد إصابتها بجروح.

ويعتقد الباحثون بأن الكولاجين المستخرج من حراشف السمك يساعد على شفاء الجروح والحروق بشكل أسرع من المستحضرات الطبية الأخرى، ويعجّل في تجديد واستعادة الأنسجة الجلدية لحيويتها السابقة.

ويعتبر الباحثون أن المواد العلاجية المستخرجة من الأسماك، أكثر أمانا من جميع المواد المستخدمة في ضمادات الجروح والحروق المستخرجة من جلد الأبقار وغيرها من المواشي بسبب خطر انتقال بعض الأمراض منها إلى البشر.

وأكد الفريق العلمي على أن الكولاجين المستخرج من حراشف الأسماك يحفز، خلال زمن قياسي، نمو الخلايا البطانية التي تشكل أساس الأوعية الدموية.